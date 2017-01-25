‘Здесь гений жил…’: ростовчан приглашают на выставку в ‘Шолохов-центр’

Около 50-ти полотен, объединенных темой «Литературные места России». Экспозиция «Здесь гений жил…» открывается сегодня в Ростове-на-Дону в «Шолохов-центре». Выставка посвящена 100-летию со Дня рождения художника Бориса Щербакова. Это совместный проект, где представлены работы мастера из нескольких музеев Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Также посетителей познакомят с документами и фотографиями из семейного архива Щербаковых.