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ОБЩЕСТВО

Зенитчики 150 мотострелковой дивизии ЮВО примут на вооружение ЗРС «Тор-М2″

16:13 Среда, 02.08.2017

Зенитчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершили курс обучения на новейших ЗРС «Тор-М2». Занятия провели для экипажей пусковых установок, а также расчетов радиолокационных станций. Всего на переобучении побывали около 300 военных.

Как сообщает сайт Минобороны России, после завершения курса новейшие зенитно-ракетные системы «Тор-М2» поступят на вооружение подразделений. Представители ЮВО проведут первые стрельбы на этих боевых машинах в октябре 2017 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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