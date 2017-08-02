Зенитчики 150 мотострелковой дивизии ЮВО примут на вооружение ЗРС «Тор-М2″
Зенитчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершили курс обучения на новейших ЗРС «Тор-М2». Занятия провели для экипажей пусковых установок, а также расчетов радиолокационных станций. Всего на переобучении побывали около 300 военных.
Как сообщает сайт Минобороны России, после завершения курса новейшие зенитно-ракетные системы «Тор-М2» поступят на вооружение подразделений. Представители ЮВО проведут первые стрельбы на этих боевых машинах в октябре 2017 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
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