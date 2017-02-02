Зенитчики Каспийской флотилии провели боевые учения

Зенитчики Каспийской флотилии в ходе учения отразили удары средств воздушного нападения условного противника, сообщает сайт Министерства обороны России.

Так, по данным ведомства, в учениях было задействовано около 20-ти надводных кораблей, катеров и судов, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань». Для отражения атаки применялись зенитно-артиллерийские установки «Палаш» и «Пальма», а также АК-630.