Жара или дожди: как синоптики предсказывают погоду

Вторую неделю регион находится в зоне высоких температур. Многие начинают свой день с просмотра прогноза погоды. Сегодня узнать, каким он будет можно из разных источников.

МЧС выдает предупреждение за предупреждением о чрезвычайной пожароопасности. Градусники по области зашкаливают уже вторую неделю. Сайты прогнозов снова предсказывают жару. Одни — 36 градусов, другие — до 41 градуса. Попробуем разобраться, чей прогноз более точный и почему.

Воздушная оболочка с маленьким прибором со специальными датчиками внутри запускается в небо на 35 километров — такую процедуру Виктория Назарова проводит дважды в сутки. Этот разведчик измеряет температуру, влажность, давление воздуха в верхних слоях атмосферы, по траектории его полета определяются скорость и направление ветра. Данные поступают к аэрологам каждые 5 секунд.

«Все данные у нас заносятся в специальную программу, мы их обрабатываем. Проверяем, чтобы не было ошибок и передаем нашим синоптикам. Военным передаем, им очень важно знать о том, каким будет ветер», — рассказывает и.о. начальника аэрологической станции «Ростов-на-Дону» Виктория Назарова.

Но это только данные атмосферные. Наземные данные собирают метеорологи. Приборы — на каждом шагу. Всё продумано для точности измерений. Вся информация — метео- и аэрологическая стекается в Гидрометцентр — погодный банк данных, где уже обрабатывается специалистами. Прогнозы составляются на ближайшие сутки ежедневно к 11 часам. Оправдываемость прогнозов с учетом погрешностей ростовские синоптики в среднем оценивают в 96 процентов.

«Есть программы, модели расчетные, методы. Используется спутниковая информация, которая поступает ежечасно. В дополнение имеются данные грузопеленгаторов, МРЛ, ДМРЛ. То есть вся информация отражена на мониторах, и синоптик следит за ситуацией, анализирует карты», — поясняет заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

Вся наша планета покрыта сетью метеорологических станций. Их, наземных, порядка 40 тысяч, морских — более 10 тысяч, и масса аэрологических станций. И этот гигантский массив метеорологической информации поступает в три центра мировых данных: Москву, Вашингтон и Мельбурн.

Есть еще 16 региональных. Эти центры в системе мировой телесвязи обмениваются данными. Но каждый источник распоряжается этой информацией по-своему: у одних обрабатывают роботы, у других супермощные машины и специалисты высшего класса. Как в центре погоды «Фобос», здесь работают исключительно бывшие военные, служившие во всех климатических зонах страны.

«Мы не пользуемся никакими сайтами, у нас организованы специализированные автоматизированные рабочие места для метеорологов. С помощью специального оборудования мы производим наноску всех необходимых параметров фактической погоды в пограничном слое атмосферы, во всей толще тропосферы и даже в нижней части стратосферы. Можем на основе полученных данных и прогностических моделей отрабатывать прогнозы для любой сферы жизнедеятельности человека», — комментирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Целая команда специалистов работает и у сервиса «Яндекс. Погода», который как разрабатывает прогнозы, так и проверяет качество, то есть точность. Как рассказал руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин, у них есть супермощные компьютеры. На них прогнозы рассчитывают самостоятельно, а наблюдения берут с метеостанций по всему миру. На карте «Яндекс.Погоды» можно в прямом эфире наблюдать грозовые фронты и другие метеоявления.

«Мы немножко дальше пошли и сверху обычных прогнозов погоды накладываем логику машинного обучения. То есть мы можем составить один прогноз, а можем несколько. Выявляем закономерности наиболее характерные для того или иного параметра, либо последовательности параметров, либо последовательности наступления событий и так корректируем ошибки каждого из прогнозов погоды», — отмечает руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс. Погода» Александр Ганьшин.

Но наши специалисты кризисного центра МЧС сайты погоды только мониторят, а официальную информацию берут в ростовском Гидрометцентре. Сами ее обрабатывают и в случае угрозы возникновения ЧС оповещают местную власть. Предупреждения срабатывают, правда, не всегда. Но это от того, что иной раз разбушевавшуюся погоду предугадать сложно.

«Территория Ростовской области обширная, и летние процессы очень трудно предсказывать в плане погоды. Когда на нас находят циклоны, либо взаимодействие фронтов, очень сложно предугадать погоду», — говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЦУКС ГУ МЧС РФ по Ростовской области Николай Петренко.

В ближайшее время ждать дождей не приходится. В этом все метеорологи единодушны. «Яндекс» на ближайшие три дня показывает 36-39 градусов, Гисметео — 36- 38, Фобос — 39-и до 44 градусов во вторник. Кто окажется точнее, сравним и узнаем уже в ближайшее время.