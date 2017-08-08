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ОБЩЕСТВО

Жара в донском регионе должна отступить к концу недели

7:33 Вторник, 08.08.2017

Экстремальная жара в донском регионе продержится еще минимум два дня. Столбики термометров будут повышаться до 42 градусов. В связи с этим все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Жителей области просят избегать прямых солнечных лучей. Уже в четверг температура воздуха должна постепенно начать опускаться до комфортных показателей.

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