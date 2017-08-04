Жару лучше переждать: медики Дона просят не выходить на улицу в зной
Минздрав Ростовской области настоятельно рекомендует жителям донского региона с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам, пожилым людям и детям не выходить на улицу в жару. Покидать прохладное помещение и направляться по делам лучше только в утренние и вечерние часы — до 11 утра и после 18 вечера. В ближайшие дни в Ростовской области ожидается знойная погода — воздух прогреется до 40 градусов, в некоторых районах температура превысит и эту отметку.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.