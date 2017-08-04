Жару лучше переждать: медики Дона просят не выходить на улицу в зной

Минздрав Ростовской области настоятельно рекомендует жителям донского региона с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам, пожилым людям и детям не выходить на улицу в жару. Покидать прохладное помещение и направляться по делам лучше только в утренние и вечерние часы — до 11 утра и после 18 вечера. В ближайшие дни в Ростовской области ожидается знойная погода — воздух прогреется до 40 градусов, в некоторых районах температура превысит и эту отметку.