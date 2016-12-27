Железнодорожники через игру напоминают ростовским школьникам о безопасности

По рельсам в наушниках, селфи на крыше поезда, попытки нарисовать граффити на составах и выложить в сеть себя в роли зацепера. Подростковый экстрим сегодня стал поводом для активной профилактики травматизма на железной дороге.

Делать селфи на железной дороге и переходить пути в наушниках — опасно для жизни. Об этом теперь знает пятиклассница Лаура Агасиева. О важных правилах ей и еще нескольким десяткам ребят из 72 ростовской школы железнодорожники рассказали на уроке безопасности.

«Я запомнила много правил и повторила те, что знала. Чтобы избегать травм. Когда ты делаешь селфи, например, или зацепился за поезд сзади и едешь — упадешь, сильно ударишься и наступит смерть», — говорит школьница Лаура Агасиева.

По данным железнодорожников, чаще всего происшествия происходят из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Порой дети устраивают опасные игры — бросают камни в проходящие поезда, кладут посторонние предметы на рельсы.

Заканчиваются все чаще трагедией и новые опасные увлечения — фотографирования на крышах вагонов. Поэтому на необычном уроке в младших и средних классах сотрудники Северо-Кавказской железной дороги в игровой форме с викторинами и аниматорами учат детей правилам поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Железнодорожники на постоянной основе проводят подобные мероприятия. Только в этом году на полигоне Северо-Кавказской дороги состоялось более тысячи различных профилактических акций, в том числе рейды, уроки безопасности, лекции и экскурсии», — говорит начальник отдела службы охраны труда и промышленной безопасности СКЖД Александр Камсков.

Несмотря на проводимую работу, в этом году на северокавказской магистрали в результате наезда поезда и удара электротоком погибли 12 и пострадали 15 несовершеннолетних. В СКЖД уверены, что благодаря таким необычным урокам дети станут внимательнее на железной дороге, которая, как известно, не прощает ошибок.