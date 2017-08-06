Железнодорожный район Ростова отметил 80-летие

Преддверие любого хорошего дня — утренняя зарядка, а особый и торжественный день должен начинаться со спортивного праздника. Так решили в Железнодорожном районе Ростова, когда только начинали готовится к юбилею. Утренние старты в парке Собино задали ритм всей последующей череде праздничных событий. В мероприятии приняли участие пять команд, среди которых выступили и представители телерадиокомпании «Дон-ТР».

Городки, минигольф, стрельба из лука, гигантская рогатка, игра на меткость — большинство дисциплин, конечно, не входят в программу олимпийских игр, но от этого они оказались менее увлекательными.

Команда «Дон-ТР» уступила пьедестал почёта достойным соперникам. Впрочем, расстраиваться по этому поводу журналисты не стали и переместились на другую праздничную площадку, связанную со спортом, на этот раз парусным.

В регате, посвящённой 80-летию Железнодорожного района Ростова, команда «Дон-ТР» не участвовала, так как собственной яхты нет. Проведением спортивных соревнований родной район поздравляет старейший яхт-клуб Ростова.

«Азовско-Донской яхт-клуб был основан ещё в 1893 году. Это 25 соревнования, Кубок «Аврала». В этом году мы посвящаем его 80-летию Железнодорожного района», — говорит директор Азово-Донского яхт-клуба Сюзанна Губанова.

Основные праздничные мероприятия в середине дня концентрируются в Кумженской роще — любимом месте отдыха не только жителей района, но и всего Ростова. Торжества в Кумженке назвали Семейным фестивалем казачьей культуры. Железнодорожный район с гордостью носит неофициальное звание самого казачьего района донской столицы. Многие жители так и называют себя — станичники.

«У нас очень самобытный, интересный, темпераментный житель района. Мы любим отмечать и гулять на широкую ногу. Так как сегодня не только 80-летие района, но и юбилей станицы Нижнегниловской — 270 лет. У нас очень много здесь казаков, ухи, праздник, фестиваль, прикладных искусств, народных элементов, казачьих», — комментирует глава администрации Железнодорожного района Ростова-на-Дону Дмитрий Симков.

Весь праздничный день, несмотря на рекордную августовскую жару, район гудит, как улей. А с наступлением сумерек полюс торжеств смещается к скверу у торгово-развлекательного комплекса «Сокол». Здесь юбилей приобретает полновесное музыкальное звучание. Яркая концертная программа с участием известной молодёжной группы.

Район-юбиляр гремит и танцует, показывая своему ровеснику — всей Ростовской области, которая в этом году тоже отмечает 80-летие, как надо праздновать. А завершением всей этой юбилейной феерии, когда уже окончательно стемнело, над Железнодорожным районом прогремел праздничный салют.