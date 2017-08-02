Жилинспекция решила спор ЖЭУ-5 и жильцов ростовской многоэтажки

Когда жильцы и управляющая компания не могут договориться, за дело берется Жилинспекция. Так случилось и с ростовской многоэтажкой на 40 лет Победы. Общий язык здесь не могут найти управляющая компания и местный совет жильцов.

Жильцы дома на 40-летия Победы жаловались в Жилоинспекцию несколько месяцев назад на неправильный расчет размера оплаты по отоплению. Проблему решили. Но комиссия все-таки выехала на место с аудитом, чтобы посмотреть, насколько здесь отлажена работа с собственниками в плане подготовке к текущему ремонту. Внешне дом вопросов не вызывает: ухоженные клумбы, явно не так давно сделана крыша, свежий ремонт, даже картины висят в подъезде. Однако жалобы остаются.

Разбитые ступени, нет окошка в двери, протекает козырек, некуда вешать белье: Михаил Кузнецов — один из немногих жильцов, вышедших к инспекции. Директор управляющей компании готов договариваться, но и у него есть что предъявить жильцам. Задолженность жильцов на текущий ремонт — 100 тысяч рублей.

«Ремонт будет произведен в разумные сроки, но у собственников есть задолженность и надо с ней как-то работать, так как текущий ремонт производится из средств, которые поступают на дом. Если денег недостаточно, то и текущий ремонт хромает», — поясняет директор ООО «ЖЭУ-5″ Армен Мурадян.

У этого дома, как оказалось, есть совет жильцов. Но со своей управляющей компанией — «ЖЭУ-5″ — он взаимодействует плохо.

«Все должно оговариваться ежегодно: размер платы, перечень работ на год. Здесь, несмотря на неплохое техническое состояние дома, жители не утвердили план текущего ремонта», — отмечает заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Собрание собственников замминистра ЖКХ рекомендовал провести с жильцами в ближайшее время. Жильцам и управляющей компании нужно решить вопрос с задолженностью и утвердить план текущего ремонта.