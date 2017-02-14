Житель Неклиновского района оштрафован за вырубку леса

Региональный Россельхознадзор оштрафовал жителя Неклиновского района за незаконную вырубку леса, сообщает пресс-служба ведомства. Дончанин повредил полезащитные лесополосы, что противоречит земельному законодательству РФ.

«Лесные полосы защищают посевы сельскохозяйственных растений от вредоносных ветров и регулируют поверхностный сток, а так же прибалочные лесные полосы защищают почву от размыва, скрепляют почву и грунт, способствуют более эффективному хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Повреждение и уничтожение таких насаждений ведёт к резкому сокращению их площадей, что негативным образом отражается на состоянии сельскохозяйственных угодий», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

Житель Неклиновского района за нарушение привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф.