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ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Неклиновского района оштрафован за вырубку леса

11:31 Вторник, 14.02.2017

Региональный Россельхознадзор оштрафовал жителя Неклиновского района за незаконную вырубку леса, сообщает пресс-служба ведомства. Дончанин повредил полезащитные лесополосы, что противоречит земельному законодательству РФ.
«Лесные полосы защищают посевы сельскохозяйственных растений от вредоносных ветров и регулируют поверхностный сток, а так же прибалочные лесные полосы защищают почву от размыва, скрепляют почву и грунт, способствуют более эффективному хозяйственному использованию малопродуктивных земель. Повреждение и уничтожение таких насаждений ведёт к резкому сокращению их площадей, что негативным образом отражается на состоянии сельскохозяйственных угодий», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.
Житель Неклиновского района за нарушение привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф.

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