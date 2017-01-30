Жителей Дона приглашают к участию в проекте ‘Моя альтернатива’

Жителей Ростовской области в возрасте от 16-ти до 35-ти лет приглашают к участию в национальном проекте «Моя альтернатива». Как сообщает сайт регионального правительства, проект направлен на пропаганду физкультуры, профилактику курения, наркомании и алкоголизма

Конкурсанты пройдут три этапа. Так до 19 февраля на сайте Лиги здоровья наций нужно оставить заявку и видеоролик о здоровом образе жизни, спорте и увлечениях. Второй этап — интернет-голосование, по его итогам определят 20 финалистов. Третий этап пройдет в период с 19 по 21 апреля в Москве в рамках молодежного фестиваля «Моя альтернатива». Победители получат дипломы и денежные призы.