Жителей Дона приглашают принять участие в отборе эскиза памятника Олегу Попову

Старт народному голосованию будет дан сегодня на пресс-конференции в Ростовском цирке. Его директор — Дмитрий Резниченко — и представители регионального Минкульта представят конкурсантов.

Макеты установят в фойе цирка. Каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившийся вариант. Автор одного из проектов — известный скульптор Зураб Церетели. Напомним, победившая скульптура будет установлена у здания Ростовского цирка, где прошли последние гастроли «солнечного клоуна» минувшей осенью.