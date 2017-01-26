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ОБЩЕСТВО

Жителей Дона приглашают принять участие в отборе эскиза памятника Олегу Попову

10:03 Четверг, 26.01.2017

Старт народному голосованию будет дан сегодня на пресс-конференции в Ростовском цирке. Его директор — Дмитрий Резниченко — и представители регионального Минкульта представят конкурсантов.

Макеты установят в фойе цирка. Каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившийся вариант. Автор одного из проектов — известный скульптор Зураб Церетели. Напомним, победившая скульптура будет установлена у здания Ростовского цирка, где прошли последние гастроли «солнечного клоуна» минувшей осенью.

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