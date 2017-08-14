Жителей Милютинского района обследует передвижной флюорограф

Передвижной флюорограф посетил уже несколько населенных пунктов Милютинского района Ростовской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время уже осмотрено почти 1300 человек.

В ближайшие дни пройти бесплатное флюорографическое обследование смогут жители х.Терновой (15.08.2017), п. Широкий Лог (16.08.2017) и х. Широко-Бахолдин (17.08.2017), уточнили в пресс-службе правительства области.