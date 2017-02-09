Жителей Ростовской области научат эффективно управлять жильём

10 февраля пройдет всероссийский бесплатный вебинар на тему «Эффективное управление жильем». Как сообщает сайт донского правительства, в рамках занятия обсудят новые правила расчета ОДН, единый стандарт управления МКД в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Вебинар пройдет в период с 10 до 12 часов 30 минут по московскому времени. Заявки на участие можно оставить на сайте www.investcomtech.ru, мероприятие бесплатное.