Жителей Ростовской области научат эффективно управлять жильём
10 февраля пройдет всероссийский бесплатный вебинар на тему «Эффективное управление жильем». Как сообщает сайт донского правительства, в рамках занятия обсудят новые правила расчета ОДН, единый стандарт управления МКД в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Вебинар пройдет в период с 10 до 12 часов 30 минут по московскому времени. Заявки на участие можно оставить на сайте www.investcomtech.ru, мероприятие бесплатное.
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