Жителей Шахт впервые пригласили на «Прогулку с доктором»

Шахтинские врачи вывели горожан на прогулку. Это акция, с помощью которой медики стремятся оздоровить своих пациентов. На встрече доктора дают советы, позволяющие людям заметно улучшить самочувствие. Например, о пользе употребления чистой воды, а также о необходимости спортивной ходьбы, которая подходит людям любого возраста. Каждый желающий может задавать свои вопросы. Добавим, акция «Прогулка с доктором», которая очень популярна на Западе, в Ростовской области проводится впервые.

«Цель достаточно простая — научить людей навыкам здорового образа жизни, научить прислушиваться к себе. Если увидим, что население откликнулось, и можно дальше продолжать, тогда уже будем приглашать представителей департамента физкультуры и спорта», — прокомментировала директор департамента здравоохранения Шахт Светлана Василькова.