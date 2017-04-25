Жителей восьми частных домов Таганрога переселят за счет областного бюджета

На переселение жителей восьми частных домов в городе Таганроге из резервного фонда Ростовской области выделено около 20 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Василий Голубев. Речь идет о домах, которые расположены в нескольких метрах от береговой линии Таганрогского залива и признаны непригодными для проживания. Их нельзя было включить в областную программу обеспечения доступным и комфортным жильем, так как она распространяется только на жителей многоквартирных домов, сообщает пресс-служба донского правительства.