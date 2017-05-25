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ОБЩЕСТВО

Жители Дона могут отметить несанкционированные свалки на онлайн-карте

8:24 Четверг, 25.05.2017

Жители Дона могут разместить информацию о местах несанкционированных свалок на интерактивной онлайн-карте. Сетевой ресурс создан в рамках проекта «Генеральная уборка» Общероссийского народного фронта. На карте можно отметить координаты места несанкционированного размещения отходов, добавить фотографии или видеоматериалы, а так же обозначить свое желание принять участие в уборке. Результаты проекта представят на Экологическом форуме ОНФ, который пройдет осенью 2017 года, сообщает пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону.

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Ирина 06.06.2017

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