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ОБЩЕСТВО

Жители Дона могут проголосовать за новый закон

10:01 Понедельник, 30.01.2017

На сайте донского Заксобрания открыто голосование в поддержку закона, которое предложила группа из города Миллерово.

Как сообщает сайт правительства региона, предлагается усилить административную ответственность за отсутствие на зданиях и сооружениях указателей с названием улиц и номеров домов, а также за допущение владельцами домашних животных загрязнения их питомцами мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Добавим, чтобы предложение стало законопроектом, необходима поддержка не менее 20-ти тысяч человек. Проголосовать в период с 30 января по 31 марта включительно.

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