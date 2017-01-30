Жители Дона могут проголосовать за новый закон
На сайте донского Заксобрания открыто голосование в поддержку закона, которое предложила группа из города Миллерово.
Как сообщает сайт правительства региона, предлагается усилить административную ответственность за отсутствие на зданиях и сооружениях указателей с названием улиц и номеров домов, а также за допущение владельцами домашних животных загрязнения их питомцами мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.
Добавим, чтобы предложение стало законопроектом, необходима поддержка не менее 20-ти тысяч человек. Проголосовать в период с 30 января по 31 марта включительно.
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