Жители донского региона стали чаще жаловаться на медицинские услуги

Департамент потребительского рынка подвел итоги работы за 2016 год. С января по декабрь было рассмотрено свыше 50 тысяч обращений потребителей. 20 процентов от этого числа разрешились в досудебном порядке. Больше всего правонарушений зафиксировано в сфере торговли, ЖКХ и медицины. Причем такое количество жалоб на медуслуги в департаменте потребительского рынка наблюдают впервые. Консультации и поддержку дончанам оказывали с помощью общественных приемных, телефона «горячей линии», сайта и соцсетей.

«12 процентов жителей жаловались на медицинские услуги. Нужно отметить, что по данной сфере деятельности мы впервые фиксируем такое количество обращений наших граждан. Либо это растет правовое сознание, ну и, наверное, есть перегибы со стороны участников потребительской сферы в этой части. В меньшей степени стало обращений на работу бытового обслуживания, связи, туризма и предприятий общественного питания. Это составляет около 4 процентов от общего количества обратившихся», — говорит директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.