Жители хутора Мержаново просят власти помочь достроить водопровод

Жители хутора Мержаново Неклиновского района взялись самостоятельно решить давнюю проблему с водой. Не дождавшись помощи и устав от постоянных перебоев с водоснабжением, они скинулись и на собственные средства проводят водопровод. Но почему инициативу не поддерживает местная администрация и что предлагает взамен народному проекту?

«Чтобы заработал проект, осталось в проложить примерно 2,5 километра трассы. 9,5 километров мы уже проложили», — рассказывает местная жительница.

Жители хутора Мержаново влезли в кредиты и за год собрали девять миллионов рублей, чтобы проложить водопровод, которого здесь никогда не было. До воплощения проекта мержановцам не хватает еще около пяти миллионов.

«За свои деньги ведем воду. Сестра моя последние деньги отдала», — говорит Валентина Подопригора.

О проблеме водоснабжения хуторяне сообщали во все возможные инстанции, начиная еще с 1998 года. Но прокладка водопровода постоянно откладывалась, в областном бюджете не было финансирования.

«Две трети работы сделано, осталось довести одну треть. Денег у нас не хватает. Вот эти пять миллионов мы просим, потому что у нас их нет», — поясняет Елена Каменная.

Местные жители ежемесячно вынуждены покупать по несколько кубов воды, особенно сложно тем, у кого маленькие дети.

«Я — мать одиночка. Получаю пособие на детей — 2 тысячи 400 рублей. Мне только на эту сумму надо два раза в месяц завозить воду», — жалуется Елена Халафова.

Водопровод хотя бы с технической водой им жизненно необходим — родники высохли, а колодцах только мертвая вода. Несмотря на беспрецедентную сумму, собранную инициативными жителями, и проделанную работу, местные власти считают, что больше перспектив у другой схемы водоснабжения, которая стоит в десять раз дороже, чем проект хуторян.

«Около 150-ти миллионов рублей необходимо на то, чтобы обеспечить два населенных пункта — Морской Чулек и Мержаново. Сырая вода поступает на площадку очистных сооружений, проходит процесс очистки и разводится по магистральным водоводам», — комментирует заместитель главы администрации Неклиновского района Андрей Смирнов.

Но этот проект пока только на бумаге и денег на него тоже нет, как и примерной даты начала работ. Впрочем жители Мержаново, среди которых в основном пенсионеры, уже и не надеются увидеть благо цивилизации.

«Мой маме 99 лет. Обидно, что она прожила свою жизнь без воды и нормальных цивилизованных условий так и не видела», — говорит местный житель.