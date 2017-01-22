Жители нескольких улиц Ростова временно останутся без воды
В начале следующей недели будут отключать водоснабжение в некоторых районах города, сообщает пресс-служба Водоканала. Это необходимые меры в связи с переврезкой новой водопроводной линии.
В связи с этим 23 января с 8 часов 30 минут до 20 часов будет прекращено водоснабжение в границах от переулка Театрального до 14 линии и от переулка Шолохова до улицы Мурлычева.
Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах от улицы В. Нольной до 26 линии и от улицы Мурлычева до улицы Советской.
Также воды не будет с 8 часов 24 января до 6 часов 25 января в границах: улица Орбитальная — улицы Королева – проспекта Космонавтов – улицы Беляева, а также улицы Беляева 7 — улицы Королева 29.
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