Жители нескольких улиц Ростова временно останутся без воды

В начале следующей недели будут отключать водоснабжение в некоторых районах города, сообщает пресс-служба Водоканала. Это необходимые меры в связи с переврезкой новой водопроводной линии.

В связи с этим 23 января с 8 часов 30 минут до 20 часов будет прекращено водоснабжение в границах от переулка Театрального до 14 линии и от переулка Шолохова до улицы Мурлычева.

Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах от улицы В. Нольной до 26 линии и от улицы Мурлычева до улицы Советской.

Также воды не будет с 8 часов 24 января до 6 часов 25 января в границах: улица Орбитальная — улицы Королева – проспекта Космонавтов – улицы Беляева, а также улицы Беляева 7 — улицы Королева 29.