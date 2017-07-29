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ОБЩЕСТВО

Жители проспекта Шолохова останутся без электричества

12:28 Суббота, 29.07.2017

Из-за проведения регламентных работ на ТП 1 в Ростове 31 июля на проспекте Шолохова отключат электричество. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на «Ростгорсвет». Света е будет с 13 до 16 часов по адресам: Шолохова 278 и 280.

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