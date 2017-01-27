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ОБЩЕСТВО

Жители Ростова-на-Дону наблюдали сегодня ‘эффект гало’

16:53 Пятница, 27.01.2017

Жители донской столицы сегодня наблюдали необычное для зимы явление, известное под названием «эффект гало» (от французского «halo» — «световое кольцо вокруг Солнца или Луны»), визуально напоминающее радугу. «Зимняя радуга», по мнению специалистов, — это оптическое явление, которое появляется из-за преломления солнечных лучей в перистых облаках. Для «эффекта гало» нужны крепкий мороз, яркое солнце и высокая влажность воздуха. Народные приметы говорят, что появление радуги зимой — к трескучим морозам.

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