Жители Ростова-на-Дону наблюдали сегодня ‘эффект гало’

Жители донской столицы сегодня наблюдали необычное для зимы явление, известное под названием «эффект гало» (от французского «halo» — «световое кольцо вокруг Солнца или Луны»), визуально напоминающее радугу. «Зимняя радуга», по мнению специалистов, — это оптическое явление, которое появляется из-за преломления солнечных лучей в перистых облаках. Для «эффекта гало» нужны крепкий мороз, яркое солнце и высокая влажность воздуха. Народные приметы говорят, что появление радуги зимой — к трескучим морозам.