Жители Цимлянска сняли на камеру укладку асфальта в лужи

Жители Цимлянска сняли на камеру, как дорожники занимаются укладкой асфальта под дождём. Видео очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, работы проводили на выезде из города. На записи видно, что строители лопатами разбрасывают асфальто-бетонную смесь прямо в лужи с водой.