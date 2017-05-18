Жители Цимлянска сняли на камеру укладку асфальта в лужи
Жители Цимлянска сняли на камеру, как дорожники занимаются укладкой асфальта под дождём. Видео очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, работы проводили на выезде из города. На записи видно, что строители лопатами разбрасывают асфальто-бетонную смесь прямо в лужи с водой.
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Инфа не верна,я только что там проезжал там нет нового асфальта ток старый удалён для латок.Автор видео не шарит а тв повелось!!!!