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ОБЩЕСТВО

Жители Цимлянска сняли на камеру укладку асфальта в лужи

12:39 Среда, 17.05.2017

Жители Цимлянска сняли на камеру, как дорожники занимаются укладкой асфальта под дождём. Видео очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, работы проводили на выезде из города. На записи видно, что строители лопатами разбрасывают асфальто-бетонную смесь прямо в лужи с водой.

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Серёга 17.05.2017

Инфа не верна,я только что там проезжал там нет нового асфальта ток старый удалён для латок.Автор видео не шарит а тв повелось!!!!