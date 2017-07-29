Жители Западного на сутки останутся без воды

Из-за ремонтных работ на водоводе часть Западного жилого массива останется на сутки без воды. Об этом сообщает пресс-служба ростовской администрации со ссылкой на городской Водоканал.

Воду отключат в День ВДВ — с 9 до 23 часов 2 августа. Краны будут сухими в границах: пр. Стачки — пр. Коммунистический; ул. Тружеников — ул. Малиновского; и на ул. Зорге (район ЮФУ).

АО «Ростовводоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.