Жителям Дона рассказали, как бороться с шумными соседями

За окном +38 градусов, а в комнате у Раисы Петровны как минимум на два градуса выше. Горячий воздух целый день идет в квартиру от соседского кондиционера. Пенсионерка не раз просила перевесить аппарат пониже, но ее просьбы не услышали.

Соседская война Раисы Петровны пока на стадии переговоров. А вот в Александровке жители одного из домов практически сразу перешли от слов к наступательным действиям. Конфликт здесь развернулся из-за детских колясок.

По мнению соседей, молодые родители устроили в подъезде несанкционированную «парковку» — слишком тяжело тащить на верхние этажи и коляску, и ребенка. Мамы и папы попытались решить проблему: установили в подъезде металлические крепления, чтобы на них вешать коляски, но и это соседей не устроило.

Мария посчитала, что правила пожарной безопасности и санитарные нормы нарушены и обратилась в суд. Случай, говорят юристы, исключительный. Такие дела редко выходят за пределы двора или лестничной площадки. Обычно самое серьезное, чем заканчиваются мелкие соседские споры — вызов полиции.

Но в этом правиле становится больше исключений. Этим летом внимание многих СМИ привлекла история, которая произошла в Таганроге. Одного из жителей беспокоила слишком громкая музыка из соседских колонок. Не дождавшись реакции от участкового и муниципальной комиссии, он обратился к депутатам Законодательного собрания. Меломана оштрафовали: оказалось, он нарушает региональный «Закон о тишине».

«Напомним, что в ночное время с 23 до 7 часов утра в рабочие дни, и с 23 и до 8 часов в выходные дни шуметь запрещается. В дневное время запрещается слушать громкую музыку из любых звукоусиливающих устройств, которые существуют», — поясняет заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова.

Это, рассказывают депутаты, первый случай в регионе, когда за нарушение покоя в дневное время привлекли к ответственности. Возможно, дело в том, что закон приняли только в прошлом году и о нем пока мало кто знает. Чтобы утихомирить соседа, нужно обратиться в полицию и обязательно взять справку о фиксации жалобы.

«Если нарушение происходит в ночное время, фиксацию осуществляет сотрудник полиции. Эти материалы фиксируются сотрудником правоохранительных органов и отправляются для получения объяснения в управление муниципальной инспекции», — комментирует начальник управления муниципальной инспекции администрации Таганрога Татьяна Попова.

Самое трудное, говорят представители надзорных органов — зафиксировать нарушение. Поэтому, если сосед нарушает покой, например, громко слушает музыку и никакие беруши уже не спасают, нужно обязательно собрать доказательства. Например, снять нарушение на мобильный телефон и обращаться в полицию. Дальше муниципальная комиссия опросит свидетелей,и вынесет штраф — от 500 до тысячи рублей. Но сначала специалисты советуют все-таки договориться с соседом.

«В ответ на агрессию всегда идет агрессия. Если попытаться как-то с пониманием, шуткой. Нужно попробовать решить проблему по-хорошему», — советует доцент кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, кандидат психологических наук Светлана Гриднева.

Решать любой соседский спор, каким бы ни был его предмет, психологи советуют в несколько этапов. Сначала понять, что борьба невыгодна обеим сторонам, затем высказать свои пожелания и попытаться пойти на взаимные уступки. Если конфликт обострился, то вернуться к нему через пару дней. Но если и тогда единое решение не удалось найти, то можно прибегать к тяжелой артиллерии в виде судов и заявлений в полицию.