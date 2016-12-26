ЖК ‘Платовский’ готов к заселению и ждет новых жильцов

Недорогое бюджетное жилье становится уже не мечтой, а реальностью. Строители параллельно с возведением 20-этажек и коттеджей не забывают и про инфраструктуру. Так что ситуации, похожей на Левенцовскую, здесь быть не должно.

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Платовский» подвели коммуникации. Это означает, что из 15-ти запланированных домов, три уже готовы к заселению.

«Коммуникации тянем все свои. У нас работают котельная, водозаборные сооружения, подстанция. Мы строим всё сами. Сейчас прокладываем высокие трубы и канализацию», — рассказывает генеральный директор ОАО «Ростовское» Сергей Проскурин.

Жилой комплекс «Платовский» — его застройщиками являются предприятия объединения «ВКБ-Новостройки» — находится в 250-ти метрах от Ростовского моря, поэтому, как говорят специалисты, строительство благотворно скажется на экологии.

«Сейчас за территорией строим локальные очистные сооружения и ливнёвки. Вся дождевая вода будет уходить через дождевые сооружения в Ростовское море. Это означает, что мы планируем обновлять и обогащать ту воду, которая там находится», — говорит генеральный директор ОАО «Ростовское» Сергей Проскурин.

Обитатели жилого комплекса «Платовский» будут заслуженно проводить свой отдых с пользой для здоровья, не выезжая из города, на берегу Ростовского моря. Жилой комплекс состоит из зданий различных этажности и технологий строительства: объемно-блочное, каркасно-монолитное с облицовкой, декоративной плиткой и кирпичом, панельное.

В каждой квартире находится два, а иногда и три балкона, высота потолков — около трех метров. Это не стройвариант — отделка под ключ. Единственное, о чем нужно побеспокоиться — о мебели. Уже сейчас квартиры укомплектованы батареями отопления, сантехникой, входными металлическими и межкомнатными дверями, мойками, счетчиками и электрическими плитами.

Первая сдача домов компаниями объединения «ВКБ-Новостройки» в жилом комплексе «Платовский» намечена на конец сентября. Отделы продаж квартир в строящихся домах ждут будущих новосёлов.