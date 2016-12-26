ЖК ‘Платовский’ готов к заселению и ждет новых жильцов
Недорогое бюджетное жилье становится уже не мечтой, а реальностью. Строители параллельно с возведением 20-этажек и коттеджей не забывают и про инфраструктуру. Так что ситуации, похожей на Левенцовскую, здесь быть не должно.
В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Платовский» подвели коммуникации. Это означает, что из 15-ти запланированных домов, три уже готовы к заселению.
«Коммуникации тянем все свои. У нас работают котельная, водозаборные сооружения, подстанция. Мы строим всё сами. Сейчас прокладываем высокие трубы и канализацию», — рассказывает генеральный директор ОАО «Ростовское» Сергей Проскурин.
Жилой комплекс «Платовский» — его застройщиками являются предприятия объединения «ВКБ-Новостройки» — находится в 250-ти метрах от Ростовского моря, поэтому, как говорят специалисты, строительство благотворно скажется на экологии.
«Сейчас за территорией строим локальные очистные сооружения и ливнёвки. Вся дождевая вода будет уходить через дождевые сооружения в Ростовское море. Это означает, что мы планируем обновлять и обогащать ту воду, которая там находится», — говорит генеральный директор ОАО «Ростовское» Сергей Проскурин.
Обитатели жилого комплекса «Платовский» будут заслуженно проводить свой отдых с пользой для здоровья, не выезжая из города, на берегу Ростовского моря. Жилой комплекс состоит из зданий различных этажности и технологий строительства: объемно-блочное, каркасно-монолитное с облицовкой, декоративной плиткой и кирпичом, панельное.
В каждой квартире находится два, а иногда и три балкона, высота потолков — около трех метров. Это не стройвариант — отделка под ключ. Единственное, о чем нужно побеспокоиться — о мебели. Уже сейчас квартиры укомплектованы батареями отопления, сантехникой, входными металлическими и межкомнатными дверями, мойками, счетчиками и электрическими плитами.
Первая сдача домов компаниями объединения «ВКБ-Новостройки» в жилом комплексе «Платовский» намечена на конец сентября. Отделы продаж квартир в строящихся домах ждут будущих новосёлов.
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В отличии от Левенцовки в этом Платовском нету магазинов типа Магнит, Лента куда могу пешком ходить или Метро, Окей или кинотеатра люксор. У меня 10 маршрутов транспорта, доезжаю даже в 12 ночи с центра без проблем. Я думаю ситуация с Левенцовкой и правда не повторится -кто будет открывать Ленту в этой глухомани, хоть вода есть, это я прочитала. Позорный сюжет для телеканала, куда его в новости поставили? это чистый рекламный ролик
литер 6 досих пор не сдан каки ето объяснения есть?
Когда, наконец таки сдадут 8 литер? Уже полтора года обещаниями типа «завтра» кормите!?