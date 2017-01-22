Журналисты Дона совершили пресс-тур по ‘Ростов-Арене’ и аэропорту ‘Платов’

На этой неделе для донских журналистов был устроен показ двух масштабных проектов, которые возводятся в Ростовской области к Чемпионату мира 2018 года. Согласно программе, оба объекта должны быть сданы уже в этом году.

Во вторник журналистам показывали большую стройку на левом берегу Дона. Экскурсовод в пресс-туре по «Ростов-Арене» — главный донской архитектор. Алексей Полянский показал и рассказал, как все будет устроено. Но и представить уже несложно. Например, мембрана кровли, по требованиям FIFA, должна быть светонепроницаемой, при этом нужно сделать так, чтобы газону хватало света.

«Нужно создать затенения для зрителей, но поле при этом должно получать необходимое количество света», — рассказал главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Официальные цифры к началу уходящей недели таковы: кладка кирпичных перегородок готова на 90 процентов, кладка наружных стен — на 85 процентов, сборные элементы настила трибуны выполнены почти на три четверти. Штукатурка, электрика, монтаж систем водо- и теплоснабжения, канализации.

«Общую готовность объекта к сдаче можно оценить в почти 70 процентов. Однако по многим основным работам, думаю, что наши строители продвинулись дальше», — прокомментировал главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Кстати, что касается кровли, ко вторнику было готово уже 4,5 тысячи квадратных метров. Это почти десятая часть. А вот центральный элемент и в прямом, и переносном смыслах готов примерно наполовину.

Следующим важнейшим этапом предстоящей работы будет создание футбольного поля. Строители уже сделали здесь бетонное основание, нижний его слой. Далее здесь создадут инженерные коммуникации. Заключительным этапом станет установка травяного покрытия. Стадион создается таким образом, что здесь будет удобно и людям с ограниченными возможностями, это одно из требований.

«В нужном количестве выделены специализированные трибуны, они обеспечены всеми условиями для беспрепятственного подхода», — отметил главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Первоначальный срок сдачи объекта — декабрь 2017 года, однако, губернатор накануне Нового года распорядился передвинуть дату на месяц раньше. По мнению главного архитектора, подрядчик вполне готов с этим справиться.

А стройку в Аксайском районе журналистам показали буквально на следующий день. Новый аэропортовый комплекс «Платов», по официальным данным, готов более, чем на 60 процентов. Строительство идет с месячным опережением графика — примерно через два месяца начнут внутреннюю отделку и установку инженерного оборудования.

К нынешнему дню почти готова кровля. Близка к финалу установка витражных конструкций фасада. Журналистам продемонстрировали готовые лифты, эскалаторы, мосты к телескопическим трапам. Уже заметны очертания залов обработки и выдачи багажа, ожидания и прилета.

Свою работу строители обещают закончить в июне. Затем начнутся тестовые испытания и подготовка персонала. Потребуются полторы тысячи специалистов, из которых большинство наберут из коллектива действующей аэрогавани Ростова.

«Людей, безусловно, надо будет готовить. Здесь и с точки зрения технических служб нужно будет подготавливать, и с точки зрения обеспечения эксплуатации в дальнейшем вентиляционных систем, систем кондиционирования. Очень серьезное электрохозяйство будет. Нужны и механики, которые будут обслуживать телескопические трапы, таких трапов в действующем аэропорту Ростова сейчас нет», — рассказал исполнительный директор ОАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.

Оборудование в «Платове» импортное. Россия аналогов пока не производит. Конвейерную ленту системы обработки багажа, например, заказали во Франции. Ее монтаж запланирован на апрель. Добавим, уже в декабре новый аэропорт примет первые самолеты.