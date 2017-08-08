Журналисты присутствовали на уникальной операции на Ростовском судоремонтном заводе

Вчера вечером на Дону в черте города прошла уникальная операция на воде. На территорию Ростовского судоремонтного завода транспортировали судно. Корабль поставили в док на ремонт.

Речной буксир «Посейдон» вел пограничный сторожевой корабль из Новороссийска в Ростов на ремонт в специальный док — это несамоходное плавательное средство для ремонта судов. Принцип действия прост — док набирает и выпускает из себя воду, тем самым регулирует высоту ремонтируемых кораблей.

Как рассказали на судоремонтом заводе, на ремонт требуется порядка двух недель. Весь комплекс работ ведут около 50 человек. После того, как судно ставят на воду, начинается косметический ремонт и наводят финальный лоск . После такого обновления суда готовы прослужить больше двух лет.

В конце августа здесь ожидают юбилейный спуск — на воду после ремонта опустят ледокол «Капитан Демидов».