Златоустовский завод выпустит памятную медаль, посвященную ФК ‘Ростов’

Спортивные заслуги и профессионализм наших футболистов и тренеров высоко оценили и на Златоустовском заводе «Оружейник». Предприятие планирует выпустить памятную медаль, посвященную «Ростову». Экспонат изготовят из сплава цветного металла, покрытого золотом 750 пробы.

Сувенир будет украшен восемью фианитами. Его вес — 150 граммов. На лицевой стороне — изображение Курбана Бердыева, на обратной — итог мачта Лиги Чемпионов с мюнхенской Баварией, в котором ростовчане одержали красивую победу. Тираж медалей — 10 штук. Изготовитель надеется, что они заинтересуют болельщиков и коллекционеров.