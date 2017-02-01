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СПОРТ

Златоустовский завод выпустит памятную медаль, посвященную ФК ‘Ростов’

15:07 Среда, 01.02.2017

Спортивные заслуги и профессионализм наших футболистов и тренеров высоко оценили и на Златоустовском заводе «Оружейник». Предприятие планирует выпустить памятную медаль, посвященную «Ростову». Экспонат изготовят из сплава цветного металла, покрытого золотом 750 пробы.

Сувенир будет украшен восемью фианитами. Его вес — 150 граммов. На лицевой стороне — изображение Курбана Бердыева, на обратной — итог мачта Лиги Чемпионов с мюнхенской Баварией, в котором ростовчане одержали красивую победу. Тираж медалей — 10 штук. Изготовитель надеется, что они заинтересуют болельщиков и коллекционеров.

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