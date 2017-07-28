Зловонный запах и кучи мусора: новочеркасскую свалку видно даже со спутника

«Общероссийский народный фронт» взялся за один из самых грязных городов региона. На повестке дня вновь новочеркасская свалка. На карту проблемных зон это место попало одним из первых.

Зловонный запах, кучи мусора, причем как строительного, так и бытового. Эта свалка уже больше 10 лет находится на территории города. По мнению активистов, Новочеркасск входит в пятерку самых загрязненных территорий региона, том числе благодаря масштабам этой свалки,

Она находится в водоохранной зоне. Рядом — река Грушевка. Территорию с отходами, растянувшуюся на несколько гектаров, видно даже со спутника. Мусор сюда привозят и копят годами, а должных мер по предотвращению несанкционированных вывозов ТБО не принимают, рассказывают представители ОНФ.

«В администрации все знают об этом месте. Мы считаем, что должные меры на этом участке не принимаются. Нужно наладить взаимодействие органов власти и правоохранительных органов, чтобы бороться с недобросовестными перевозчиками мусора, которых очень много», — комментирует координатор проекта «Общероссийского народного фронта» «Генеральная уборка» в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

«Генеральная уборка» — это федеральный проект. На Дону он стартовал в феврале, включал 230 точек нелегального складирования мусора. 89 незаконных свалок к лету уже удалось ликвидировать, сообщают координаторы.

Программа направлена на повышение общественного контроля за санитарным состоянием своего региона. Сообщить о противозаконных выбросах ТБО можно на открытом сетевом ресурсе «Интерактивная карта свалок». Предварительное подведение итогов работы этого проекта по всей стране состоится в конце года. Свои рекомендации общественники передадут властям региона.