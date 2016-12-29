Знаком качества ‘Сделано на Дону’ отмечено еще два предприятия
Две компании Ростовской области — «Белый медведь» и «Бонум» — получили сертификаты соответствия «Сделано на Дону». Об этом сообщает сайт правительства региона.
Так компания «Белый медведь» подтвердила качество масла. ООО «Бонум», выпускающий полуприцепы-цистерны, стал новым участником системы добровольной сертификации. Знак качества прошли три вида продукции: полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов, полуприцепы-цистерны битумовозы и полуприцепы-цистерны цементовозы.
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