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ОБЩЕСТВО

Знаком качества ‘Сделано на Дону’ отмечено еще два предприятия

10:17 Четверг, 29.12.2016

Две компании Ростовской области — «Белый медведь» и «Бонум» — получили сертификаты соответствия «Сделано на Дону». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Так компания «Белый медведь» подтвердила качество масла. ООО «Бонум», выпускающий полуприцепы-цистерны, стал новым участником системы добровольной сертификации. Знак качества прошли три вида продукции: полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов, полуприцепы-цистерны битумовозы и полуприцепы-цистерны цементовозы.

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