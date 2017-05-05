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ОБЩЕСТВО

Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено шахтинское предприятие

8:13 Пятница, 05.05.2017

Знак качества «Сделано на Дону» получил ООО «Завод универсальное оборудование». Как сообщает сайт донского правительства, предприятие специализируется на производстве порошковых проволок с различными наполнителями для внепечной обработки чугуна и стали. Изготавливаемая продукция поставляется на металлургические заводы России, а также Румынии, Украины и Казахстана.

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