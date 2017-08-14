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ОБЩЕСТВО

Знаменитая купальня Парамоновских складов Ростова разрушена

15:17 Пятница, 29.01.20168

Дамбу, которая останавливала родниковую воду и образовывала бассейн на Парамоновских складах снесли сегодня ночью. И хотя новый владелец исторического памятника, по проекту реконструкции, не планировал сохранять народный бассейн, ростовчане просили оставить купальню.

Несмотря на то, что воду здесь признали не соответствующей нормам СанПина, а находиться на территории аварийного объекта было опасно, желающие окунуться всегда оставались. Всю неделю журналисты «Дон-ТР» общалась и с теми, кто обычно плавает в купальне, а также с теми, от кого зависит судьба памятника XIX века. Мнения всех сторон собраны в её сюжете.

«Летом здесь так можно охладиться, а зимой согреться. Давайте с нами», — весело приглашает корреспондентов ростовчанин.

Предложение нужно принимать, пока не поздно. Скорее всего, на Парамоновских складах ростовчане плавают последний сезон. Год назад Парамоны передали в аренду на 49 лет. «Моржам» дали понять, что открытого бассейна здесь больше не будет. Тогда активисты решили, если отстоять Парамоновские склады не удалось, то необходимо хотя бы добиться свободного доступа к источнику.

«Есть вариант вынести купальную за пределы складов, но в стиле и с сохранением колорита и духа Парамонов. Был даже определен этот участок», — отмечает активист Лада Архангельская.

Теперь для строительства новой купальни «моржи» ищут инвестора. Ну а что будет с Парамонами — это по-прежнему большой вопрос. Новый собственник — Владимир Бондаренко — прокомментировать ситуацию отказался.

Для одних — целебный источник, для других — сплошная головная боль. Инженеры провели геодезические исследования и сделали вывод — объект очень сложный, фундамент постоянно подмывается водой. Уже к концу лета готовы все инженерные изыскания, только тогда станет ясно что можно здесь построить и реально ли сохранить все элементы складов.

Александр Кожин — руководитель ростовского регионального отделения «Общества охраны памятников истории и культуры» — уверен, какое бы ни было новое предназначение Парамонов, реставрацию нужно провести максимально бережно и весь проект обязательно согласовать с общественностью.

«Проект нам еще никто не показал, только эскизы. Готового проекта, на который пошли бы владельцы нет. Есть две экспертизы, которые показали, что нагружать эти здания нельзя», — комментирует руководитель ростовского регионального отделения «Общества охраны памятников истории и культуры» Александр Кожин.

Теперь у инвестора есть выбор: сэкономить и полностью разрушить самый необычный памятник Ростова-на-Дону или подойти к возрождению Парамонов со всей ответственностью и записать своё имя в историю города.

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Комментарии

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игорь 29.01.2016

«» Год назад Парамоны передали в аренду на 49 лет»»……..»Теперь для строительства новой купальни «моржи» ищут инвестора. Ну а что будет с Парамонами — это по-прежнему большой вопрос. ..»» И тут же «Новый собственник — Владимир Бондаренко — прокомментировать ситуацию отказался…»» Кто что-нибудь понял ?

1 29.01.2016

Ломать — не строить ! Это мы умеем… к сожалению..

Андрей 29.01.2016

Разрушили!!! — Молодцы!! У нас в Ростове-на-дону — принято разрушать и заретушировать Повреждение!!! А статус памятника придать, и сделать туристической достопримечательностью города — слабо!! Денег на рекламу нет!!

Иван 31.01.2016

Разрушили ночью, Подленько,исподтишка, так что бы защитить никто не успел, как будто убили когото …убили славную историю Ростова

Елена 31.01.2016

Конечно, «молодцы»! У нас давно повелось в России: Всё что народу хорошо, государству плохо!

Александра 03.02.2016

Всегда веселили перед любыми выборами слова кандидатов смысл которых заключается в «улучшении жизни гражданам». Ростовчане всегда прославляли это место. Парамоновские склады жители Ростова считают одной из достопримечательностей. Все кто приезжает из других городов просят показать в городе театральную площадь и …. Парамоновские склады. У нас в стране деньги на первом месте. Обидно за это. И после такого равнодушия по отношению к жителям города как можно идти и голосовать? Нет веры никому.

Ирина 18.04.2016

Это исторический памятник!!!так верните как было,проведите реконструкцию,оставьте как было,да в конце-то концов…облагородьте да сделайте платный вход…раз так хочется нажиться…

Владимир 13.08.2017

Зачем вообще нужна государственная власть? Все, что попадется под руку — все продают! Особенно на общенародную собственность — Землю (последнее что осталось у народа!) у них аппетит разгорелся! Так продайте Ростов вместе с людьми… частным лицам а сами идите кайфуйте до конца дней своих! НАм такая власть не нужна!