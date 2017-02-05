Знаменитые деятели киноискусства рассказали о фильме ‘Притяжение’

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» продолжает собирать ростовчан в кинозалах. Одни называют его научной фантастикой, другие — мелодрамой, но все согласны с тем, что сюжет завораживает. Фильм смотрится на одном дыхании и интересен людям разных возрастов. Почему кинолента продолжает притягивать зрителя?

Захаров, Скорсезе, Иствуд, Тарковский. Как знать, может быть, после этой картины в ростовском кафе, где чтут оскароносных режиссеров, появится еще одно кресло — Бондарчука-младшего.

«Проблема зарождается в семье. В семье ты говоришь ребенку, как вести себя не стоит, что нужно стремиться разговаривать, а не хлопать дверью и орать. Предлагаем поговорить здесь и сейчас. Это предложение успокоиться и выяснить проблему, ведь градус агрессии в мире растёт», — поясняет режиссёр Федор Бондарчук.

Режиссёр уверен, что кинематографическое произведение как и литературное, как и музыкальное может изменить душу человека к лучшему, хотя бы на секунду. Дети, которые не слышат родителей, и отцы, руководящие жизнью детей. Пришельцы в Чертаново и ксенофобия межгалактического масштаба. Власть соцсетей и любовь. Спектр тем, вошедший в 2,5 часа экранного времени, огромен. Но главная — агрессивность современного общества.

«Для российского фильма масштаб очень большой. Он сродни американским фильмам, в которых есть катастрофы и катаклизмы. Наконец и наши люди научились снимать кино. Хороший, добрый фильм, рекомендую посмотреть», — делится мнением посетитель кинотеатра Рустам Рахимов.

Над эффектами трудились более 250-ти художников компьютерной графики. Самым сложным они признали момент падения НЛО. Фантастическую драму разыгрывают три народных артиста старшего поколения: Людмила Максакова, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

«Всегда интересовался инопланетной жизнью. Уже когда-то сказал, что это давно не фантастика, а реальность. Другое дело, как мы со всем этим разберемся, когда столкнемся нос к носу с этой реальностью», — говорит актёр Олег Меньшиков.

Кроме заслуженных в картине задействована целая команда молодых актеров. Ирина Старшенбаум, исполнившая главную роль, карьеру начала в 14 лет. Она бросила школу и поступила в Московский молодёжный театр. Сначала участвовала в массовках, сегодня же «Притяжение» уже 32 картина девушки.

«В большом кино нужно, чтобы за главным героем зритель шёл. А чтобы зритель за тобой шёл, ты должен быть таким же как и люди. И нам хотелось сделать наших героев по-максимуму живыми, настоящими, с плюсами и минусами. Мне нравится, что моя героиня со смелостью и даже наглостью, борется за свою любовь», — признается актриса Ирина Старшенбаум.

Звездой критики называют исполнителя роли инопланетянина Риналя Мухаметова. Он — ученик Кирилла Серебренникова — некогда ростовчанина и режиссёра телекомпании «Дон-ТР».

«Несмотря на невероятный масштаб и массу спецэффектов, кино очень простое. Оно про правильные и необходимые эмоции», — отмечает актер Риналь Мухаметов.

Эмоции будоражит и музыка. В треклист «Притяжения» вошла композиция «Ракета» ростовских рэперов Влади и Басты. Контакт с внеземной цивилизацией, посмотреть как это бывает в кинотеатр пришли люди разных возрастов.

«Съёмки классные очень! А фильм в стиле современных блокбастеров, как и должно быть», — говорит Виктор Беликов.

«Наша цивилизация, действительно, далека ещё от нормальной жизни, поэтому будем развиваться», — признает Владимир Петрук.

«Зло никогда ни к чему хорошему не приведёт. Давайте будем более терпимыми к друг другу и ко всему, что происходит в мире. Тогда наш мир будет меняться к лучшему», — призывает Елена Петрук.

Ради достоверности падения НЛО над Чертаново распылили пять тонн настоящего пепла. Впечатление от фильма — не пепел, поэтому развеять его не так просто, а это признак настоящего кино.