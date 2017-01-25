Знаменитые Татьяны Ростова отметили День ангела на работе

«Плохого человека Татьяной не назовут», — так шутят в праздник покровительницы всех студентов те, кто отмечает день ангела. Имя «Татьяна» сейчас хоть и не так популярно, как в советские годы, но до сих пор остается в пятерке лидеров. К тому же всех именинниц роднит одно — сильный характер.

В праздник, как впрочем и в любой другой день — десятки звонков и стопки документов на подпись. Расписание неизменно плотное. Значение имени «Татьяна» — «устроительница» или «учредительница» — как раз про нее. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская признается, что активисткой и лидером она была всегда.

«В студенческие годы естественно мы праздновали, принимали участие во всех мероприятиях, учитывая, что я всегда вела такой активный образ, активную студенческую жизнь, была в центре, даже эпицентре событий. Прабабушку звали так, бабушкину маму, поэтому изначально, поэтому когда определилось, что будет девочка, все знали, что будет Таня», — говорит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«Итак, она звалась Татьяна» — решили когда-то и родители примы Ростовского театра Горького. Правда, роль пушкинской героини актрисе Татьяне Шкрабак так и не довелось исполнить. На сцене образ тезки она воплотила лишь раз — в спектакле «Пока я жива».

«Я знаю, что Татьяна — это учредительница. Чтобы я была учредительницей в своей жизни, тем более в своей профессии — нет. Актер — это профессия абсолютно зависимая. Мы зависим от режиссера. И получишь ли ты роль — мы никогда не знаем и никогда не бываем уверены, что она будет», — говорит народная артистка РФ, актриса Ростовского академического театра драмы имени М. Горького Татьяна Шкрабак.

Старшего тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон» Татьяну Березняк мама назвала в честь сестры. Та была блистательным хирургом.

«Ассоциация с Татьяной — это студенты, сразу студенческое имя, раньше более популярное. Студенческие годы, веселое, шумное», — говорит старший тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Татьяна Березняк.

Праздник знаменитые ростовские Татьяны планируют отмечать на работе. Все как одна признаются, что ощущают себя моложе своих лет. И верят, что чувство вечной юности им дарит святая Татьяна — покровительница студенчества.