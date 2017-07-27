Золото и посуда из могильника Азовского района пополнит коллекцию музея

В фондах азовского музея-заповедника пополнение. Среди новых экспонатов — золотые браслеты, серьги, посуда. Коллекцию древностей передала накануне сочинская экспедиция института археологии. Все предметы были найдены в могильнике в Аксайском районе. Они принадлежали знатной женщине из племени сарматов. Ученые датируют находки 1-2 веком нашей эры. Артефактам предстоит пройти реставрацию.