ЗСО: за граффити и уличные объявления в Ростове будут штрафовать

За расклейку уличных объявлений в неустановленных местах нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа. То же самое касается и свободных уличных художников, которые оставляют граффити на любой поверхности города. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания Ростовской области.

«Появилась ответственность за нанесение граффити, расклеивание листовок в неустановленных для этих целей мест — на фасадах домов, на заборах, на сооружениях, зданиях», — говорит заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

Исключение сделано только для объявлений о пропаже человека, домашнего животного и о сборе средств на лечение.

Кроме того, на заседании парламентариев прозвучали хорошие новости для работников бюджетной сферы — в ближайшее время их заработная плата увеличится. На эти цели депутаты выделили почти 400 миллионов рублей из резервного фонда. Больше станут получать педагоги детских садов, социальные работники, младший и средний персонал в сфере соцобслуживания. Повышать зарплаты будут поэтапно, начиная с первого сентября.

Также депутаты донского парламента распределили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которые безвозмездно поступили в региональный бюджет из федеральной казны.

«520 миллионов пойдет на дорожную деятельность, в том числе на завершение строительства Ворошиловского моста, 332 миллиона — это оплата ЖКУ отдельным категориям граждан, наименее социально защищенных слоев населения», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Не забыли и о вопросе обманутых дольщиков. На заседании депутаты расширили перечень тех, кто относится к этой категории людей.

«Ту категорию граждан, которые участвовали в долевом строительстве и использовали на это строительство средства, предусмотренные на реализацию программ местного развития обеспечения занятости в шахтерских территориях. По нашим оценкам, это четыре объекта в городе Шахты и в городе Новошахтинске», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.