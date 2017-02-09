Звания воинской доблести могут присвоить донским населенным пунктам

Населенным пунктам области присвоят звания воинской доблести. Законопроект об этом сегодня рассматривали донские депутаты. Сейчас есть подобный федеральный проект, но он не касался небольших территорий. Поэтому донским памятным местам решили дать свои титулы. Принять закон депутаты планируют на ближайшем заседании донского парламента.

«Предполагается, что ходатайства о присвоении этих почетных званий смогут возбуждать жители Ростовской области, органы местного самоуправления. Ходатайство направляется сначала на уровень местной администрации. Одновременно с ходатайством прикладывается историческая справка, подтверждающая, что именно данный населенный пункт и жители принимали участие в боевых действиях, защищали отечество и достойны присвоения этого почетного звания. Затем это ходатайство направляется в специально созданную комиссию, которая будет создана при правительстве Ростовской области, которая принимает решение о присвоении либо отклонении ходатайства», — говорит председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова.