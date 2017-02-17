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ПОЛИТИКА

21 мая в Ростовской области пройдут дополнительные выборы

12:14 Пятница, 17.02.2017

Новых депутатов Законодательного собрания региона должны будут выбрать жители Семикаракорска, Новошахтинска, Красносулинского, Родионово-Несветайского, Кагальницкого, Багаевского и Весёловского районов. Проект соответствующего постановления рассмотрели на внеочередном заседании донского парламента. Поводом для проведения дополнительного голосования стало прекращение депутатских полномочий законодателей от двух одномандатных округов.

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