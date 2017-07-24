Член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов встретился с донскими коллегами

Дмитрий Носов, член Общественной палаты Российской Федерации, сегодня работает в Ростове. Известный дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах приехал на заседание Общественной палаты Ростовской области. На встрече говорили о том, как усовершенствовать институт общественного контроля и о том, что федеральному закону, касающемуся общественного контроля, требуются усовершенствования. А региональное Законодательное собрание может предложить федеральным коллегам свои доработки по этому поводу.

«Серди трех видов форм общественного контроля существует такая форма как общественная проверка. Эта форма описана в законе, но она в настоящее время не применяется, потому что в законе есть положение о том, что применять эту форму общественного контроля можно только в тех случаях, которые специально предназначены федеральным законодательством», — говорит заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

«Я вижу, насколько фундаментально вы подходите к данной проблематике. Я обязательно возьму эти документы, ваши предложения по изменению закона, будем это обсуждать», — говорит член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов.

Также одной из основных тем обсуждения стала незаконная торговля наркотиками и продажа наркосодержащих препаратов без рецептов в аптеках и через Интернет. Как рассказал Дмитрий Носов, он вместе с активистами общественной организации «Антидилер» накануне в одной из ростовских аптек сделали контрольную закупку и им запросто, без рецепта, продали наркосодержащее лекарство.

Четыре года назад после аналогичной закупки в Ростове Дмитрий Носов инициировал закон о запрете продажи кодеинсодержащих препаратов, и тем самым спас жизни сотням тысяч россиян. Волне возможно, что сегодняшняя поездка Дмитрия Носова в Ростов станет такой же плодотворной.