Экс-президент Украины решением Генпрокуратуры России остается в Ростове
Генпрокуратура России отказала Киеву во временном задержании экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он уточнил, что в соответствии с Европейской конвенцией выдача не осуществляется, если «преступление рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического». В настоящий момент Янукович проживает в Ростове-на-Дону. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
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Ну, положим, не в самом Ростове он живёт.. Видели его в пригороде. Назовём это место так..