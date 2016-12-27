Глава Ростова отчитался за год перед депутатами городской думы

Индекс промышленного производства в Ростове по сравнению с прошлым годом вырос почти на 27 процентов. Итоги 2016-го для донской столицы подвели сегодня на заседании городской думы. С отчётом перед депутатами выступил новый глава администрации Виталий Кушнарёв.

Он подчеркнул, что в экономике города сохраняется положительная динамика. Так, уровень безработицы остается одним из самых низких в стране и составляет всего 0,5 процента от общего числа трудоспособного населения. Растёт и объём инвестиций. Сейчас в Ростове реализуются более 130 проектов на сумму свыше 300 миллиардов рублей.

«Всё, что мы уже сделали, и ещё сделаем, должно быть направлено на улучшение качества жизни ростовчан через развитие социальной инфраструктуры и создание качественной среды. Для этого каждый отраслевой орган, подразделения администрации, должны приложить максимум усилий. Работа в этом направлении будет находится на моём постоянном контроле», — говорит глава администрации Ростов-на-Дону Виталий Кушнарёв.