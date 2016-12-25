Губернатор Ростовской области подвел итоги года и рассказал о будущем

2016 год начинался тревожно, под знаком кризиса, санкций и слабого рубля. Поэтому и не обещал быть лёгким и радужным. К тому же год был високосным, а к нему всегда настороженное отношение. Но похоже суевериям из прошлого нет места в современных реалиях.

2016-й губернатор называет високосным и выборным годом. Все мы выбирали не только власть, а власти многие решения давались непросто. Но для региона главными темами года, по мнению губернатора Василия Голубева, стали не только выборы в Государственную Думу.

«По иному себя чувствовала экономика. Она адаптировалась к тем процессам, которые прошли. Я говорю о санкциях, о финансовом обеспечении региона. Это можно говорить и о промышленном производстве, рост каждый месяц мы показывали 13 процентов», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А еще 2016 — для Ростовской области это год больших спортивных побед.

«Я бы говорил, прежде всего, об Олимпиаде. Мы завоевали больше всего золотых медалей — 7 из 9. Москва и Московская область и мы. Ну, и футбол, эта команда впервые стала серебряным призером и впервые вышла в Лигу чемпионов, чем привлекал внимание любителей футбола и не только», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Область вошла в тройку лидеров по качеству оказания государственных и муниципальных услуг для населения, а также заняла 11 место в первом национальном рейтинге регионов, обойдя, например, Ставропольский край и Санкт-Петербург.

Самым главным событием для донской столицы, по мнению ростовчан, стала неожиданная смена главы города. Для губернатора, по его признанию, это был один из самых сложных вопросов.

«Оценивать можно, когда есть результат, а когда нет результата, что оценивать? Не можешь, не надо было браться. Я не исключил Сергея Горбаня из числа своих товарищей, но он больше не является моим соратником, поскольку больше не работает в моей команде», — пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новый глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в ближайшие два года в отличие от предшественника, результат покажет, уверен губернатор. А на вопрос журналистов, чего он ожидает от нового главы, отвечает: «Чтобы не было чехарды, чтобы не было любимчков, чтобы каждый мог зайти и решить свои вопросы. Нормального отношения к бизнесу и системности».

Должность главы донского минтранса — это прежнее место работы Виталия Кушнарева — пока вакантна. Новый министр, скорее всего, будет назначен до середины января. Не исключено, что в 2017 году произойдут и другие кадровые изменения.

«Мою команду ждет большая перезагрузка. Я к этой мысли пришел», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Регион в новом году ждет завершение строительства грандиозных объектов — аэропорта и стадиона, прокладка новых транспортных развязок, прежде всего в обход Аксая.

«Это, как известно, проектное решение на основе немецких технологий, которые у нас будут применены впервые. Часть дороги будет проходить на искусственных сооружениях, возведем новый мостовой переход-путепровод через Дон. Для Росавтодора это станет одной из самых масштабных строек», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А еще Ростовская область отметит свое 80-летие, почти семейный праздник, совсем как Новый год, который, как рассказал на встрече с журналистами Василий Голубев, по традиции будет встречать с семьей.