Губернатор Ростовской области предложил ввести единую систему оценки качества услуг МФЦ в России

Глава донского региона сегодня предложил ввести единую для России систему оценки качества услуг, которые предоставляют многофункциональные центры. Об этом он завил во время заседания в Кремле. Сейчас есть только возможность оценивать качество федеральных услуг, тогда как половина всех запросов — региональные и муниципальные. В такой ситуации сложно проводить оценку. Василий Голубев во время госсовета в Москве предложил дать возможность бизнесу оценивать качество оказания региональных и муниципальных услуг.

«Удовлетворенность заявителя качеством услуги — главное, но критерии и стандарты сервиса должны быть едиными на всей территории страны», — отметил Василий Голубев.

Так же глава Ростовской области предложил четко прописать регламенты: что сотрудник МФЦ должен знать, что делать в конкретной ситуации и на каждом этапе взаимодействия с заявителем. При этом важно решить и вопрос обучения специалистов. Сегодня каждый регион организует обучение самостоятельно, в том числе, создавая учебные подразделения в составе центров. Однако, по мнению главы региона, это увеличивает различия уровней подготовки специалистов и качества предоставляемых услуг.

«Целесообразно объединить разрозненные учебные центры регионов в единую систему подготовки кадров», — сказал Василий Голубев. — «Качественный сервис так же невозможен без системы мотивации персонала. Сегодня МФЦ — это, как правило, конкурентоспособные молодые команды, но текучесть кадров здесь достаточно высока. Приобретая опыт, многие переходят на более оплачиваемые должности. Это и органы власти, и в бизнес-структуры, и чтобы удержать специалистов в системе МФЦ необходимо установить хороший уровень заработной платы. Сейчас по стране она у работников центров — 70% от средней зарплаты по региону. »

Глава области внес конкретные предложения по источникам увеличения заработной платы работникам МФЦ. Сегодня губернатор принимает участие в совместном заседании госсвета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны в Москве. Заседание проходит под председательством Президента России Владимира Путина.