Итоги 16-го съезда партии ‘Единая Россия’ принесли хорошие вести Дону

Донской губернатор Василий Голубев вошел в состав высшего совета «Единой России». 16-й съезд проходил в Москве. А депутаты Государственной Думы Виктор Дерябкин, Лариса Тутова и председатель комитета донского парламента по молодежной политике Екатерина Стенякина вошли в Генеральный совет «Единой России».

Результаты решений 16-ого съезда «Единой России» жители Ростовской области увидят в этом году. Уже в феврале Государственная Дума планирует обсудить законопроект, касающийся обманутых дольщиков.

«Принято решение о создании единого компенсационного фонда на Федеральном уровне. Это позволит решить проблему для всех категорий обманутых дольщиков, которых не мало. Но Ростовская область — большая территория, у нас строится много жилья, но, к сожалению, встречаются недобросовестные застройщики. Второй важный вопрос — о расширении форм поддержки сельхозтоваропроизводителей. В том числе, по развитию молочного животноводства», — говорит секретарь РРО партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Федеральную поддержку получат и сельские Дома культуры — деньги выделят на ремонт.

«В 17 году региональный бюджет выделяет по-прежнему чуть больше 100 миллионов, а федеральный добавляет свои 300. Мы получим в 2017 году около 400 миллионов на сельские Дома культуры», — говорит председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию Валентина Маринова.

Города области получат дополнительные федеральные средства в рамках нового партийного проекта — развития городской социальной сферы. Только Ростову в 17 году выделят 1 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства, реконструкцию придомовых и дворовых территорий.

«Было приятно слышать, что партия акцентирует свое внимание на вопросы, которые беспокоят жителей, в том числе и жителей Ростовской области. Это медицина, это агропромышленный комплекс, который для региона имеет особый статус», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

А еще поддержку получат муниципальные театры — в Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах.