На Дону отметили День парламентаризма

Сенаторы и депутаты всех уровней на этой неделе отметили свой профессиональный праздник — День парламентаризма. Основу деятельности Думы заложил Манифест 1905 года, который установил правило: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. Первые выборы в современной России прошли 12 декабря 1993 года.

В каждом из 85 субъектов Российской Федерации действует свой парламент. Не все называются одинаково. Есть 3 Хурала, 22 областные Думы, 31 Законодательное собрание, в том числе и в Ростовской области.

В Законодательном собрании Ростовской области 60 депутатов. Во всех 55 муниципальных районах и городских округах работают собрания депутатов, также народные избранники представляют интересы жителей в 408 собраниях сельских и городских поселений. Всего в области 5460 депутатов всех уровней.

Нужно отметить, что российский парламентаризм совсем юный, ему чуть больше двадцати лет, в Европейских странах система строилась веками. Результаты труда парламентариев помогают улучшить качество жизни людей, обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан.

В 2016 году депутаты Ростовской области всех уровней провели более 1500 приемов граждан. Рассмотрено более 20 тысяч обращений, более трети получили положительное решение. Законодательное собрание области только в 2016 году приняло 520 законов. А уже в этом году впервые был опробован механизм выдвижения гражданской законодательной инициативы.