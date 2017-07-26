Обманутые дольщики: донские парламентарии планируют расширить список тех, кто относится к этой категории

Как использовать дополнительное финансирование, которое поступило в бюджет Ростовской области из федерального, обсудят на следующем заседании донского Парламента. О главных вопросах в повестке сегодня на пресс-конференции рассказал председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко. Особое внимание на заседании уделят обманутым дольщикам — парламентарии планируют расширить список тех, кто относится к этой категории. Кроме того, депутаты должны откорректировать закон об административных правонарушениях. Так появится штраф за размещение рекламных объявлений с указанием сайтов, продающих наркотики.