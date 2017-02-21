Председателем Контрольно-счетной палаты региона избрали Валерия Хрипуна
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области единогласно избрали Валерия Хрипуна на новый срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты региона. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, Валерий Хрипун работает в должности председателя КСП Ростовской области с 2002 года, а его срок полномочия заканчивается 21 марта 2017 года.
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