Региональное отделение ЛДПР создаст представительства во всех районах Ростовской области
Региональное отделение ЛДПР создаст представительства во всех районах Ростовской области. Об этом заявил руководитель аппарата донского отделения партии Евгений Федяев. Он отметил, что сейчас есть территории — на севере и востоке области, где либерал-демократы пока существенно не влияют на политическую жизнь. Но в ЛДПР есть планы организовать в этих местах работу своих координаторов. Они могут появиться еще до выборов 10 сентября. Напомню, в этот день должны быть избраны пять городских Дум донского региона и собрания сельских поселений девяти районов.
Евгений Федяев, руководитель аппарата Ростовского регионального отделения ЛДПР: «Представительство нашей партии представлено практически во всех районах Ростовской области. Есть несколько районов, где представительства партии пока нет, но в этом направлении мы плотно работаем. Мы видим в качестве координаторов молодых, перспективных, амбициозных людей, которым не безразлична судьба нашего края, нашей страны в целом».
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