Региональное отделение ЛДПР создаст представительства во всех районах Ростовской области. Об этом заявил руководитель аппарата донского отделения партии Евгений Федяев. Он отметил, что сейчас есть территории — на севере и востоке области, где либерал-демократы пока существенно не влияют на политическую жизнь. Но в ЛДПР есть планы организовать в этих местах работу своих координаторов. Они могут появиться еще до выборов 10 сентября. Напомню, в этот день должны быть избраны пять городских Дум донского региона и собрания сельских поселений девяти районов.

Евгений Федяев, руководитель аппарата Ростовского регионального отделения ЛДПР: «Представительство нашей партии представлено практически во всех районах Ростовской области. Есть несколько районов, где представительства партии пока нет, но в этом направлении мы плотно работаем. Мы видим в качестве координаторов молодых, перспективных, амбициозных людей, которым не безразлична судьба нашего края, нашей страны в целом».